Какое соединение взаимодействует с разбавленной серной кислотой: А) CO Б)Na2SO4 В)CaO Г)SO2
Химия
Какое соединение взаимодействует с разбавленной серной кислотой: А) CO Б)Na2SO4 В)CaO Г)SO2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H2SO4 + CaO = CaSO4 + H2O
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