Роман. Художественная литература. Образование. Поощрять. При условии. Иметь ??спех. Жанр. Автобиография. Справочник. Научная фантастика. Описывать Переведите спсибо

Английский язык
Роман. Художественная литература. Образование. Поощрять. При условии. Иметь ??спех. Жанр. Автобиография. Справочник. Научная фантастика. Описывать Переведите спсибо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fiction education encourage on condition have a success genre autobiography reference book science fiction describe
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Образуй от глаголов повелительные глагольные формы которые отвечают на вопросы что делайте что сделайте
Ответить
Обществознание
ЭССЕ. Толерантность-важнейшие условия предупреждения межнациональных конфликто??. Написать 2 страницы прошу!
Ответить
История
Какова суть разногласий между радикалами и умеренными республиканцами по клониа??ьному вопросу в 80-е годы 19 в.?
Ответить
Математика
Помогите срочно!!! математика 6 класс
Ответить
Русский язык
Сколько будет 77:х=12(ост.5) Как решить! Помогите пожалуйста
Ответить