Сумма возрастов матери и дочери 35лет.Мать в 4 раза старше дочери.На сколько лет мать старше дочери

Математика
Сумма возрастов матери и дочери 35лет.Мать в 4 раза старше дочери.На сколько лет мать старше дочери
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пуст возраст дочери X лет, тогда возраст матери 4X 4X+X=5X 5X=35 X=7,  т. е дочери -7 лет, тогда матери -28 лет, 28-7=21 Ответ:21
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