Сумма возрастов матери и дочери 35лет.Мать в 4 раза старше дочери.На сколько лет мать старше дочери
Математика
Сумма возрастов матери и дочери 35лет.Мать в 4 раза старше дочери.На сколько лет мать старше дочери
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пуст возраст дочери X лет, тогда возраст матери 4X 4X+X=5X 5X=35 X=7, т. е дочери -7 лет, тогда матери -28 лет, 28-7=21 Ответ:21
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