Я конечно мало надеюсь,но может кто-то сможет СРОЧНО помочь с геометрией,номера с 4ого и по самый конец
Геометрия
Я конечно мало надеюсь,но может кто-то сможет СРОЧНО помочь с геометрией,номера с 4ого и по самый конец
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11) как средние линии трапеций находим сначала у, он будет равен (8+4)/2=6, потом можно точно так же найти х и z. х=(4+6)/2=5, y=(8+6)/2=7
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