1.Сравни выражения сумму чисел 8 и 9 и разность чисел 20 и 1. 2) разность чисел 16 и 8 и ра??ность чисел 16 и 10
Математика
1.Сравни выражения сумму чисел 8 и 9 и разность чисел 20 и 1. 2) разность чисел 16 и 8 и ра??ность чисел 16 и 10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8+9 < 20-1 2) 16-8 > 16-10
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