НОК а 6 15 б 12 18 в 27 36 г 5 10 16 д 15 75 60 3000 е 2 13678 ж 357 3 з 432 9 и 702 9 й 2 12 48 96 108

Гость: Гость:

А) Раскладываем числа на простые множители: 6 =2*3 15= 3*5 К наибольшему числу добавляем недостающие множители: НОК (6,15) =15*2 =30 б) 12=4*3 = 2*2*3 18 = 6*3 = 2*3*3 НОК (12,18) = 18 * 2 =36 в) 27= 3*9 =3*3*3 36= 4*9 = 2*2*3*3 НОК (27,36) = 36 * 3= 108 г) 5= 5 10=2*5 16= 4*4= 2*2*2*2 НОК (5, 10 , 16 ) = 16 * 5 = 80 д) 15=3*5 75=3*5*5= 3*5² 60= 2*2*3*5 = 2² * 3 *5 3000 = 60*50 = 2*2*2*3*5*5*5 = 2³ * 3 * 5³ НОК (15,60,75, 3000 ) = 3000 е) Число 13678 - четное ⇒ 13678 кратно 2. НОК (2, 13678) = 13678 ж) Сумма цифр числа 357 делится на 3 (3+5+7= 15) ⇒ 357 кратно 3. НОК (3 , 357 ) =357 з) Сумма цифр числа 432 делится на 9 ( 4+3+2 = 9 ) ⇒ 432 кратно 9. НОК (9 , 432) = 432 Аналогично 7+0+2 = 9 ⇒ число 702 кратно 9. НОК (9, 702) = 702 й) 2=2 12= 2*2*3= 2² *3 48 = 4*12 = 2*2*2*2*3 = 2⁴ *3 96 = 2*48 = 2*2*2*2*2*3= 2⁵ *3 108 = 9*12 = 2²*3 * 3² = 2² * 3³ НОК (2,12,48,96,108) = 108 * 2³= 108*8=864