НОК а 6 15 б 12 18 в 27 36 г 5 10 16 д 15 75 60 3000 е 2 13678 ж 357 3 з 432 9 и 702 9 й 2 12 48 96 108

Математика
НОК а 6 15 б 12 18 в 27 36 г 5 10 16 д 15 75 60 3000 е 2 13678 ж 357 3 з 432 9 и 702 9 й 2 12 48 96 108
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Раскладываем числа на простые множители: 6 =2*3 15= 3*5 К  наибольшему числу добавляем недостающие множители: НОК (6,15) =15*2 =30 б)  12=4*3 = 2*2*3 18 = 6*3 = 2*3*3 НОК (12,18) = 18  * 2 =36 в)  27= 3*9 =3*3*3 36= 4*9 = 2*2*3*3 НОК (27,36) = 36 * 3= 108 г)  5= 5 10=2*5 16= 4*4= 2*2*2*2 НОК (5, 10 , 16 ) = 16 * 5 = 80 д) 15=3*5 75=3*5*5= 3*5² 60=  2*2*3*5 = 2² * 3 *5  3000 = 60*50 = 2*2*2*3*5*5*5  = 2³ * 3 * 5³ НОК (15,60,75, 3000 ) = 3000  е) Число 13678   - четное ⇒ 13678  кратно 2. НОК (2, 13678) = 13678 ж) Сумма цифр числа  357 делится на  3  (3+5+7= 15) ⇒ 357 кратно 3. НОК (3 , 357 ) =357 з) Сумма цифр  числа 432 делится на 9 ( 4+3+2 = 9 ) ⇒ 432 кратно 9. НОК (9 , 432) = 432 Аналогично    7+0+2 = 9 ⇒   число 702  кратно 9. НОК (9, 702) =   702 й)   2=2 12= 2*2*3= 2² *3 48 = 4*12 = 2*2*2*2*3 = 2⁴ *3  96 = 2*48 = 2*2*2*2*2*3= 2⁵ *3 108 = 9*12 = 2²*3 * 3² = 2² * 3³ НОК (2,12,48,96,108) = 108 *  2³= 108*8=864
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