Номер 1 и 2 срочнооо.......
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Номер 1 и 2 срочнооо.......
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. такой, этой 2.О такой встрече мы вспоминаем часто. Она произошла в этом году, в один из таких погожих осенних деньков. Костер наш тогда уже догорел. Из за этого мы не сразу заметили лесного великана. Лось щипал листочки с куста. При этом он тянулся к верхним веточкам. По тем,как он себя вел, нам стало понятно, что этот лось доверчиво относится к людям.
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