Номер 165 пожалуиста срочно нужно

Гость: Гость:

Надо каждое из чисел внести под корень и посмотреть. в1 будет сначала корень из 30 потом 2/3корень из 72 потом 7корень2 во 2 1/2корень 62 потом корень 17 потом 5корень 7/2 в 3 8корень1/5 потом 2/5 корень 250 потом корень 41