Номер 165 пожалуиста срочно нужно
Алгебра
Номер 165 пожалуиста срочно нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо каждое из чисел внести под корень и посмотреть. в1 будет сначала корень из 30 потом 2/3корень из 72 потом 7корень2 во 2 1/2корень 62 потом корень 17 потом 5корень 7/2 в 3 8корень1/5 потом 2/5 корень 250 потом корень 41
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