Определите массовые отношения в фосфорной кислоте Н3РО4 (цифры маленькие с низу б??кв)
Химия
Определите массовые отношения в фосфорной кислоте Н3РО4 (цифры маленькие с низу б??кв)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H3PO4 (1*3) : 31: (16*4) = 3:31:64
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