Номер 180 в столбик по действиям пожалуйста

Математика
Номер 180 в столбик по действиям пожалуйста
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
378*65/90=273 495*32/80=198 851*37=31487 692*46=31832
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