Номер 21.перепишите,вставляя пропущенные буквы. Укажите, в чем проявляется связь п??длежащего и сказуемого. Номер 20 .составьте предложения по данным схемам.

Русский язык

Номер 21.перепишите,вставляя пропущенные буквы. Укажите, в чем проявляется связь п??длежащего и сказуемого. Номер 20 .составьте предложения по данным схемам.

Автор: Гость