Номер 21.перепишите,вставляя пропущенные буквы. Укажите, в чем проявляется связь п??длежащего и сказуемого. Номер 20 .составьте предложения по данным схемам.
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Номер 21.перепишите,вставляя пропущенные буквы. Укажите, в чем проявляется связь п??длежащего и сказуемого. Номер 20 .составьте предложения по данным схемам.
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Гость:
Скажи пожалуйста,какой учебник (фамилию,имя автора)и какой класс)Отвечу))
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