Стороны треугольника относятся как 3:4:5 периметр этого треугольника равен 48см чем?? равна меньшая сторона треугольника

Математика

Стороны треугольника относятся как 3:4:5 периметр этого треугольника равен 48см чем?? равна меньшая сторона треугольника

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