Стороны треугольника относятся как 3:4:5 периметр этого треугольника равен 48см чем?? равна меньшая сторона треугольника
Математика
Стороны треугольника относятся как 3:4:5 периметр этого треугольника равен 48см чем?? равна меньшая сторона треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем стороны исходного треугольника через уравнение: 3х+4х+5х=48 12х=48 х=4 4*3=12-первая сторона 4*4=16-вторая сторона 4*5=20третья сторона теперь для второго треугольника: 12:2=6-первая сторона 16:6=8сторона 20:2=10третья сторона Р=6+8+10=24
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