Мягкие согласные в словах цветёт ветках листочках

Русский язык
Мягкие согласные в словах цветёт ветках листочках
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Гость:
Цветет- в, т ветках - в листочках - л, ч
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Мягкие согласные в словах цветёт ветках листочках
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