Что такое : конфликт,драма,трагедия в литературе. Чем отличается: конфликт от дра??ы конфликт от трагедии драма от трагедии

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Конфликт ,драма,трагедия это жанры литературного творчества 1 тем что конфликт это спор а драма это событие, вызывающее тяжелое чувство, убийство, распря междублизкими, потеря любимого человека, разбитая любовь и т. д. 2 тем что конфликт это спор а трагедия это печать,убийство (любимого)родного человека 3 том что драма этособытие, вызывающее тяжелое чувство, убийство, распря междублизкими, потеря любимого человека, разбитая любовь и т. д А трагедия это Трагедия — жанр художественного произведения, предназначенный для постановки на сцене, в котором сюжет приводит персонажей к катастрофическому исходу. Трагедияотмечена суровой серьёзностью...