Что такое : конфликт,драма,трагедия в литературе. Чем отличается: конфликт от дра??ы конфликт от трагедии драма от трагедии

Литература
Что такое : конфликт,драма,трагедия в литературе. Чем отличается: конфликт от дра??ы конфликт от трагедии драма от трагедии
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конфликт ,драма,трагедия это жанры литературного творчества 1 тем что конфликт  это спор а драма это  событие,  вызывающее тяжелое чувство,  убийство,  распря междублизкими,  потеря любимого человека,  разбитая любовь и т.  д. 2  тем что конфликт это спор а трагедия это печать,убийство (любимого)родного человека  3 том что драма этособытие, вызывающее тяжелое чувство, убийство, распря междублизкими, потеря любимого человека, разбитая любовь и т. д  А трагедия это Трагедия — жанр художественного произведения, предназначенный для постановки на сцене, в котором сюжет приводит персонажей к катастрофическому исходу.  Трагедияотмечена суровой серьёзностью...
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