Можно ли сегодня наблюдая в телескоп увидеть образования небеного тела?

География
Можно ли сегодня наблюдая в телескоп увидеть образования небеного тела?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее всего, нет. Ведь мы, смотря в телескоп, видим не то, что происходит сейчас, а то, что было какое-то время назад. Даже через мощные телескопы мы не сможем разглядеть это явление.
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