20баллов!! Решите второе срочно!! Прошу.Надо составить и решить систему уравнений м??тодом алгебраического сложения!!

Математика
20баллов!! Решите второе срочно!! Прошу.Надо составить и решить систему уравнений м??тодом алгебраического сложения!!
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