Определи, к какой категории относятся эмоционально окрашенные слова, данные в списке. Впиши их в поле ввода. колымага, сыночек, кошечка, малевать, доброта, дом Положительно окрашенные словаОтрицательно окрашенные словаНейтр...

Русский язык

Определи, к какой категории относятся эмоционально окрашенные слова, данные в списке. Впиши их в поле ввода. колымага, сыночек, кошечка, малевать, доброта, дом Положительно окрашенные словаОтрицательно окрашенные словаНейтральные слова

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