Определи, к какой категории относятся эмоционально окрашенные слова, данные в списке. Впиши их в поле ввода. колымага, сыночек, кошечка, малевать, доброта, дом Положительно окрашенные словаОтрицательно окрашенные словаНейтр...
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Определи, к какой категории относятся эмоционально окрашенные слова, данные в списке. Впиши их в поле ввода. колымага, сыночек, кошечка, малевать, доброта, дом Положительно окрашенные словаОтрицательно окрашенные словаНейтральные слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Положительно: сыночек, кошечка. Отрицательно: колымага, малевать. Нейтрально: дом, доброта.
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