Впервые тюркская письменость упоменается где

История
Впервые тюркская письменость упоменается где
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В трудах древнегреческого историка Геродота.
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