Докажите, что при всех значениях a≠±5 значение не зависит от a.
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Докажите, что при всех значениях a≠±5 значение не зависит от a.
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