Докажите, что при всех значениях a≠±5 значение не зависит от a.

Алгебра
Докажите, что при всех значениях a≠±5 значение не зависит от a.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Впервые тюркская письменость упоменается где
Ответить
Русский язык
Определи, к какой категории относятся эмоционально окрашенные слова, данные в списке. Впиши их в поле ввода. колымага, сыночек, кошечка, малева...
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста на примере имя любое тоже дядя Только он работает строителем на стройке это портфолио надо все по тексту
Ответить
Українська мова
Негативни риси характеру Хухи-Моховинки
Ответить
Алгебра
Решите уравнение -6x+10=-2
Ответить