Как зделать write the sentences as in example
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Как зделать write the sentences as in example
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Гость:
написати пропозиції, як в прикладі.
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