Айтқанын екі етпейді тұрақты сөз тіркесінің қай түрі? А)Ерікті сөз тіркесі В)Күрделі сөз тіркесі С)Мағыналы сөз тіркесі D)Тұрақты сөз тіркесі
Қазақ тiлi
Айтқанын екі етпейді тұрақты сөз тіркесінің қай түрі? А)Ерікті сөз тіркесі В)Күрделі сөз тіркесі С)Мағыналы сөз тіркесі D)Тұрақты сөз тіркесі
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Айтканын еки етпейди сози Ерикти соз тиркеси
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