Визначте художні засоби в поданому уривку. Червоні поли розстилає, У синє море: ??окриває Мов мати дитину

Українська література

Визначте художні засоби в поданому уривку. Червоні поли розстилає, У синє море: ??окриває Мов мати дитину

Автор: Гость