Визначте художні засоби в поданому уривку. Червоні поли розстилає, У синє море: ??окриває Мов мати дитину

Українська література
Визначте художні засоби в поданому уривку. Червоні поли розстилає, У синє море: ??окриває Мов мати дитину
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Порівнняня епітет .......
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Мягкие согласные в словах цветёт ветках листочках
Ответить
Немецкий язык
1. Ergänzen Sie die Lücken 1. Timo ___________ Corinna. 2. Corinna __________ Timo ihre Wohnung. 3. Timo ____________ die Wohnung wirklich...
Ответить
Математика
Что делать если не понимаешь математику?
Ответить
Қазақ тiлi
Айтқанын екі етпейді тұрақты сөз тіркесінің қай түрі? А)Ерікті сөз тіркесі В)Күрделі сөз тіркесі С)Мағыналы сөз тіркесі D)Тұрақты сөз тір...
Ответить
Русский язык
Составь рассказ со словами смотрит,спит,сидит,лежит,ночью,вечером,телевизор
Ответить