Визначте художні засоби в поданому уривку. Червоні поли розстилає, У синє море: ??окриває Мов мати дитину
Українська література
Визначте художні засоби в поданому уривку. Червоні поли розстилає, У синє море: ??окриває Мов мати дитину
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Гость:
Порівнняня епітет .......
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