Номер 27 помагите ! срочно пожалуйста

Гость: Гость:

1) 4 * 80 = 320 (км/ч) - прошел за первые 4 часа 2) 980 - 320 = 660( км) - прошел за 6 ч 3) 660 : 6= 110 (км/ч) - скорость , с которой он преодолел 660 км Ответ: со скоростью 110 км/ч поезд проделал остальной путь