Помогите с 2 заданиями 1). На фабриці було 2826 м тканини. 1 цієї тканини витратили на пошиття жіночих костюмів. На 1 чоловіч і костюми витратили — кількості тканини, що пішла на жіночі костюми. Скільки метрів тканини витратил...
Математика
Помогите с 2 заданиями 1). На фабриці було 2826 м тканини. 1 цієї тканини витратили на пошиття жіночих костюмів. На 1 чоловіч і костюми витратили — кількості тканини, що пішла на жіночі костюми. Скільки метрів тканини витратили на пошиття чоловічих костюмів? 2). 12 -56 , 15 • 400 , 903 : 21 , 3248 : 16
Ответ(ы):
Гость:
Первую не решил но вторую да: -44, 6000, 43, 203.
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