Московские князья 14-15 века, написать какое событие было при этом князе и значение ??того события
История
Московские князья 14-15 века, написать какое событие было при этом князе и значение ??того события
Ответ(ы):
Гость:
Москва - основа объединения Руси в единое государство в XIV-XV веках, политический и духовный центр при Иване Калите. Иван Данилович Калита - расчетливый хозяин, умный и дальновидный политик. "Тишина велика" для Москвы. Москва как церковный центр Руси.
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