Московские князья 14-15 века, написать какое событие было при этом князе и значение ??того события

Гость: Гость:

Москва - основа объединения Руси в единое государство в XIV-XV веках, политический и духовный центр при Иване Калите. Иван Данилович Калита - расчетливый хозяин, умный и дальновидный политик. "Тишина велика" для Москвы. Москва как церковный центр Руси.