Серед поданих слів,записаних навпаки оберіть та поставте в дужки таке, що буде закінчувати слово, яке стоїть перед дужками, і починати слово, продовження якого подано після дужок: г(...) ета А) сіл Б)кам В)буз Г)діл Д)кар

Українська мова

Серед поданих слів,записаних навпаки оберіть та поставте в дужки таке, що буде закінчувати слово, яке стоїть перед дужками, і починати слово, продовження якого подано після дужок: г(...) ета А) сіл Б)кам В)буз Г)діл Д)кар

Автор: Гость