Серед поданих слів,записаних навпаки оберіть та поставте в дужки таке, що буде закінчувати слово, яке стоїть перед дужками, і починати слово, продовження якого подано після дужок: г(...) ета А) сіл Б)кам В)буз Г)діл Д)кар
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Серед поданих слів,записаних навпаки оберіть та поставте в дужки таке, що буде закінчувати слово, яке стоїть перед дужками, і починати слово, продовження якого подано після дужок: г(...) ета А) сіл Б)кам В)буз Г)діл Д)кар
Ответ(ы):
Гость:
А)сіл Б)мак В)зуб Г)лід Д)рак (рак)ета (мак)ета
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