Помогите пожалуйста это звёздный английский

Английский язык
Помогите пожалуйста это звёздный английский
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