Вычислите значения выражений. 1.632 702:7+303 804:6-882 910:7. 2.(240:328+654 084+20):7. 3.(20 118*105:3-654 084:9)*607.
Математика
Вычислите значения выражений. 1.632 702:7+303 804:6-882 910:7. 2.(240:328+654 084+20):7. 3.(20 118*105:3-654 084:9)*607.
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