Требовательность кактуса к теплу,свету,влаге
Окружающий мир
Требовательность кактуса к теплу,свету,влаге
Ответ(ы):
Гость:
К свету-- большая К влаге-- нулевая К теплу-- средняя
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