КАким выводы, какие уроки вы вынесли из "Кладовая солнце"
Литература
КАким выводы, какие уроки вы вынесли из "Кладовая солнце"
Ответ(ы):
Гость:
В "Кладовой солнца" повествователь выступает в разных лицах: дети, охотники, геологи. Он излагает историю Насти и Митраши, а автор разговаривает с читателями. Кладовая солнца - это источник солнечного тепла, света, которые нужны всем людям. Солнце - основа жизни. Человек на всем протяжении произведения стремится осмыслить природу, сделать ее понятной и родной. Живая природа- герой сказки Пришвина. Она раскрывает свои богатства, но не каждому. Только человек, наделенный чувством любви способен увидеть и оценить окружающий мир растений и животных.
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