номер 3 и 4 пожалуйста

Окружающий мир
номер 3 и 4 пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 номер. Желтый (пшеница): жесткая солома, количество семян, развития корня, развитие листьев, устойчивость к непогода, количество питательных веществ. Красный (морковь):устойчивость у вредителям. Зелёный (капуста):устойчивость к вредителям, количество питательных веществ. Черный (культурного растении):устойчивость к вредителям, количество семян, низкорослость, развития корня, развитие листьев, устойчивость к непогода, количество питательных веществ. 4 номер. Клубни будут становится меньше.
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