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Номер 4 и 5 четные пожалуйста)
Алгебра
Номер 4 и 5 четные пожалуйста)
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№4 2) Ответ:4 4) Ответ:-2 №5 2) Ответ:4 4) Ответ:1
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