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Однакореное слово аптека 2склонения
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Однакореное слово аптека 2склонения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 склонение -о-е и ответ аптеке
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