Если вычитаемое 60 а разность 260 то уменьшаемое

Математика
Если вычитаемое 60 а разность 260 то уменьшаемое
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Гость:
уменьшаемое 320 320-60=260
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