Помогите придумать на казахском 12 предложений что подарить маме на новый год заранее спасибо срочно надо
Қазақ тiлi
Помогите придумать на казахском 12 предложений что подарить маме на новый год заранее спасибо срочно надо
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