Sin^2t*cos^2t(tg^2t+ctg^2t+2) пожалуйста, с объяснением

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Sin^2t*cos^2t(tg^2t+ctg^2t+2), для начала действия произведем в скобках, для этого 2 представим как 1+1 sin^2t*cos^2t(tg^2t+ctg^2t+1+1) в скобках сгруппируем числа sin^2t*cos^2y(tg^2t+1+ctg^2t+1), по основным тригонометрическим тождествам tg^2t+1=1/cos^2t, а ctg^2t+1=1/sin^2t теперь подставим sin^2t*cos^2t(1/cos^2t+1/sin^2t) приведем к общему знаменателю sin^2t*cos^2t((sin^2t+cos^2t)/sin^2t*cos^2t), выражение sin^2t*cos^2t у двух дробей сокращаются, остается sin^2t+cos^2t это и есть основное тригонометрическое тождество которое равно 1