Что значит фразеологизм неразлучные друзья
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Что значит фразеологизм неразлучные друзья
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он означает, что эти друзья лучшие. Которые,возможно, давно знакомы и будут готовы практически на всё ради друг друга. В общем, это очень верные друзья
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