Задание 1.1. Выберите верный вариант ответа: 1) К славянским языческим богам относится: а) Один; б) Иштар; в) Мокошь; г) Посейдон. 2) Какая из этих битв закончилась поражением русского войска: а) битва на Чудском озере; в) ...

История

Задание 1.1. Выберите верный вариант ответа: 1) К славянским языческим богам относится: а) Один; б) Иштар; в) Мокошь; г) Посейдон. 2) Какая из этих битв закончилась поражением русского войска: а) битва на Чудском озере; в) Невская битва; б) битва на р.Калке; г) стояние на р.Угре. 3) Какое из этих событий связано с именем Ивана Грозного: а) принятие христианства; в) первый Судебник; б) Куликовская битва; г) первый Земский собор. Задание 1.2. Выберите верные суждения о том, что привело к принятию христианства на Руси: 1) Киевская Русь была завоёвана христианами. 2) Русские в то время не имели другого выбора. 3) Основные идеи христианства способствовали укреплению государственной власти и повышению международного авторитета Киевской Руси. 4) Христианская вера объединяла разноплеменное население, способствовала их сплочению вокруг киевского князя. 5) Христианство обещало рай не богатым и знатным, а праведникам. Задание 2.1. Соотнесите имена и события: А. князь Олег 1. введение Юрьева дня Б. Иван Грозный 2. первый свод законов - "Русская правда" В. Иван III Васильевич 3. начало возвышения Москвы Г. Дмитрий Донской 4. образование Киевской Руси Д. Иван Калита 5. опричнина Е. Ярослав Мудрый 6. Куликовская битва Задание 2.2. Соотнесите событие и век, в котором оно произошло: А. начало монгольского ига 1. X век Б. правление Ивана Грозного 2. XIII век В. крещение Руси 3. XIV век Г. Куликовская битва 4. XVI век

Автор: Гость