Помогите написать сочинение на тему:Весёлое происшествие. Максимум 10 предложени??,без диалога!!!!!!!! Историю можно выдуманную, но главное что бы она была правдопадобная!!!!

Гость: Гость:

Было жаркое лето. Находиться дома уже не хватало терпения. Летая в интернете все ночи на пролет я , то и дело , встречала посты с фотографиями моря,шикарных отелей и красавцев-мужчин. У меня лопнуло терпение и в уже на следующий день я собрала всех своих подруг,купила билеты и мы рванули на отдых. Ой,наконец мы добрались! Оставив вещи в коридоре,мы рванули на море. День был замечательный,а потому мы не упустили возможности подольше поплескаться в теплой водичке. После стой приятной процедуры было очень трудно складывать вещи,потому догадываетесь,что творилось в наших шкафах ... Наступил вечер-время дискотеки. Надо быть самой красивой: "Ох,что же мне надеть-то...". Резко отлетает дверь и в комнату забегает Юля,на ходу снимая пиджачок. Похоже,кое-кто еще не знает что ей одевать . И тут она открывает свою "черную дыру" и , не поверите,из черной дыры возвращаются вещи-на нее огромнейшими кучами посыпались вещи! Я,конечно же заливалась хохотом,прямо не отдавала себе отчета в происходящем.В этот момент зашла Леся и ,рассмотрев происходящее, присоединилась ко мне. Наконец мы успокоились.надо было одеваться и выходить. Леся покрутилась перед зеркалом и ,определившись,потянулась к шкафу. Секунду спустя,именно тут я поняла, что сегодня лишусь здравого мышления. Олеся полетела на пол под давлением тех вещей ,которые полетели на нее! Благо хоть чемодан мы успели подловить. Вечер отменился. Веселую дискотеку и напитки заменила не менее веселая пижамная вечеринка и горячий шоколад на балконе с видом на звезды... Это была лучшая поездка.