Кто такие синьёры и ввсалы какие их права и обязонасти

История
Кто такие синьёры и ввсалы какие их права и обязонасти
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сеньёры это господины , они могли позволить себя очень многое. Вассал это слуга , служащий сеньёру.
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