5 метров 88 миллиметров минус три метра 72 миллиметра сколько будет

Математика
5 метров 88 миллиметров минус три метра 72 миллиметра сколько будет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 метра 16 милиметров
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