Напишите небольшое сочинение рассуждение по повести Бедная Лиза

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Вот как писала я,писала сама..., но без "во-первых,во-вторых и третьих и вывод" Повесть "Бедная лиза" начинается с описании природы Москвы. Открываются,словно, панорама природы,души,всей натуры. описываются готические башни Симонова моностыря,множество домов и церквей,дубовые рощи,златоглавый Данилов монастырь, Воробьевы горы, а также леса,поля,дубравы... описания природы вызывают у меня прежде всего чувство умиленной тоски. Что-то нежное,хрупкое,тонкое ощущается в представлении такой картины. Такое чувство понятно, но не всем.... Чувста эти помогают понять,что повесть насыщена субтильными(нежными) чувствами,сентиментализмом, что у повести "Бедная Лиза" горькая и плачевная судьба. В отличие от Эраста,Лиза умела любить ,и отдалась вся ему,отдала ему всю свою любовь... Эраст же думал только о своем благополучии.Он был с добрым сердцем от природы, но слабым и ветхим.В этом и есть их различия, у всех есть сердце, но не все способны так отчаянно любить,как любила,например Лиза. По началу отношения Лизы и Эраста шли, как по водной глади. Они каждый день виделись друг с другом,каждый вечер. На берегу реки или в березовой роще,но чаще под тению столетних дубов. Они признавались друг другу в любви,обнимались,целовались.Казалось,их любовь была чиста и невинна. .Свидания их продолжались,но все переменилось . Эраст недоволен одними ласками Лизы.Он хотел больше,ведь исполение всех желаний есть самое опасное искушение любви. Эрасту эта любовь Лизы была какой-то пресной,монотонной. Постепенно страсть его угасала. Эти изменения в Эрасте видела Лиза и говорила ему:" Прежде бывал ты веселее"... Пришел день,когда Эраст должен был уйти,уйти на службу. Он и вправду был в армии,но не работал, а играл в карты и проигрывал деньги. В один день Лиза и Эраст встретились.Эраст всё объяснил лизе,что он женился на пожилой богатой вдове,еоторая давно была влюблена в него,ибо ему нужно было поправить свои обстоятельства. Я думаю,это можно сделать выводом. Автор сознавался:"Я люблю те предметы,которые заставляют меня проливать слёзы нежной скорби". Этим самым Н.М. Карамзин показывает то, что незачем стыдится слёз.