Номер 6. СРОЧНО нужно !!! Заранее, спасибо! :)
Математика
Номер 6. СРОЧНО нужно !!! Заранее, спасибо! :)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смежные углы составляют 180 градусов 1) ANK =29 градусов, то KNC =151 градус 2) DEF=90 градусов, то FEK=90 градусов 3)АВС=147 градусов, ТО СВР=33 градусов
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