ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ХИМИЕЙ!!! 10 КЛАСС!!! ДАЮ 90 БАЛЛОВ!!! Задание: Напишите схемы гидролиза веществ: Li2CO3, Fe2S3, NaCl
Химия
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ХИМИЕЙ!!! 10 КЛАСС!!! ДАЮ 90 БАЛЛОВ!!! Задание: Напишите схемы гидролиза веществ: Li2CO3, Fe2S3, NaCl
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Li2CO3 + H2O ⇆ LiOH + LiHCO3 вещество Fe2S3 не существует, можно написать для алюминия Al2S3 + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2S NaCl гидролизу не подвергается
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