Номер 644:)))) Заранее огромное при огромное вам спасибо:))))

Математика
Номер 644:)))) Заранее огромное при огромное вам спасибо:))))
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 15 3/5+1 1/2=16 (6+5)/10=17 1/10км/час скорость по течению 2) 15 3/5-1 1/2=14 1/10км/час против течения 3) 17 1/10*3=51 3/10км за 3 часа по течению 4)14 1/10*3=42 1/10км  за 3 часа против течения 51 3/10-42 3/10=9км больше по течению
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