номер 7 все два примера пожалуйста с последующими действиями
Математика
номер 7 все два примера пожалуйста с последующими действиями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 1)5678*924=5246472 2)375018+5246472=5621490 3) 5621490:7=803070 4)803070-15192=787878 проверте ещё раз на калькуляторе
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