Напишите несколько фразеологических оборотов ,в состав которых входят имена существительные

Русский язык
Напишите несколько фразеологических оборотов ,в состав которых входят имена существительные
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гусь лапчатый – тише воды, ниже травы – рукой подать – без задних ног (спать) – без сучка без задоринки – воды не замутит – 
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