Выписать предложение с однородными членами из повести Пушкина станционный смотр??тель

Гость: Гость:

В ДОЖДЬ и СЛЯКОТЬ (однородные обстоятельства) принужден он бегать по дворам; в БУРЮ, в крещенский МОРОЗ (однородные обстоятельства) уходит он в сени, чтоб только на минуту отдохнуть от КРИКА и ТОЛЧКОВ (однородные дополнения) раздраженного постояльца. Думаю, одного предложения достаточно?