Выписать предложение с однородными членами из повести Пушкина станционный смотр??тель
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Выписать предложение с однородными членами из повести Пушкина станционный смотр??тель
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В ДОЖДЬ и СЛЯКОТЬ (однородные обстоятельства) принужден он бегать по дворам; в БУРЮ, в крещенский МОРОЗ (однородные обстоятельства) уходит он в сени, чтоб только на минуту отдохнуть от КРИКА и ТОЛЧКОВ (однородные дополнения) раздраженного постояльца. Думаю, одного предложения достаточно?
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