В какие группы можно объединить слова:солить,сад,светить,звонить,синяк,соль,звон,??адовник,синий,звонкий,свет,соленый,синенький,садовый,светлый,синить.Запишите группы однокоренных слов

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В какие группы можно объединить слова:солить,сад,светить,звонить,синяк,соль,звон,??адовник,синий,звонкий,свет,соленый,синенький,садовый,светлый,синить.Запишите группы однокоренных слов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Солить, соль, солёный 2) Сад, садовник, садовый 3) Светить, свет, светлый 4) Звонить, звон, звонкий 5) Синяк, синий,синенький, синить
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