Решить хим.уравнения 1.гидроксид бария+нитрать железа (двухвалентного) 2.оксид б??рия+азотная кислота
Химия
Решить хим.уравнения 1.гидроксид бария+нитрать железа (двухвалентного) 2.оксид б??рия+азотная кислота
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ba(OH)2 + Fe(NO3)2 = Ba(NO3)2 + Fe(OH)2(осадок) ВаО + 2HNO3 = Ba(NO3)2 + H2O
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